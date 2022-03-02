"Ставрополье сохраняет лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг, загруженность санаториев с начала года составляет 80-85 %, а на предстоящие выходные до 90 %", — сказал представитель министерства.

По его словам, количество бронирований на март в целом — 32 тыс. путевок, большая часть на выходные дни 6-8 марта.

"Ключевые показатели развития туризма в крае демонстрируют, что отрасль активно восстанавливается после ограничений в связи с распространением COVID-19", — сказал собеседник агентства.

По итогам 2021 года турпоток в край приблизился к показателям доковидного 2019 года, составив 1 млн 340 тыс. человек. В 2019 году на Ставрополье отдохнули 1 млн 611 тыс. человек, а в 2020 году — 570 тыс. человек.

"С начала 2022 года турпоток уже составляет более 110 тыс. человек. По итогам этого года ожидаем, что он сравняется (с доковидным — ИФ) и, возможно, превысит показатели 2019 года", — подчеркнул он, добавив, что Ставрополье по-прежнему одно из наиболее популярных направлений для отдыха россиян и входит в ТОП различных систем бронирования с начала 2022 года.

По мнению представителя Минтуризма региона, спрос на отдых и оздоровление в крае с начала года вырос, это стало возможным в том числе благодаря участию санаториев, гостиниц и турфирм края в программе Ростуризма "Кешбэк за туры по России", участие в которой приняли 125 организаций края.

Он также напомнил, что турпоток растет еще благодаря началу работы новых санаториев.