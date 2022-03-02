Рейс будет выполнен совместно с авиакомпанией "Россия".

"Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении авиакомпании.

Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или в офисы продаж авиакомпании.

"Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — говорится в сообщении.