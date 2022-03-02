"По решению авиакомпании отменены рейсы Ставрополь — Москва и Ставрополь — Санкт-Петербург. Аэропорт Ставрополя работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

В четверг Росавиация заявила о приостановке работы ряда аэропортов на юге России до 2 марта. Во вторник запрет на полеты в 11 аэропортов был продлен до 8 марта.

На данный момент в список аэропортов, в которых временно приостановлена работа, входят: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".