«Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Ключевой темой стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами. Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Ростуризма, министры туризма Турции и Египта ранее также заверили главу ведомства, что никаких ограничений для российских туристов вводить не планируют и заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, три наиболее популярных, массовых направления остаются доступными для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», – цитирует пресс-служба Догузову.

Авиасообщение между Россией и 36-ю странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролетов российских авиакомпаний они не могут летать также в открытые страны Карибского бассейна — в Мексику, Доминиканы и на Кубу. По оценкам туроператоров, продажи туров за рубеж в связи с ситуацией вокруг Украины упали на 70%.