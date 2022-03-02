"Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", — говорится в сообщении авиастроительной корпорации.

По сообщениям СМИ, Boeing также закрыл свое представительство в Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.

В сообщениях отмечается, что в минувшие выходные компания сообщила клиентам, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и Украине.