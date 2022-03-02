"С 3 марта 2022 года временно приостанавливается обслуживание карт по программам лояльности Priority Pass, Diners Club, Lounge Key в бизнес-залах международного аэропорта "Томск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении обслуживания будет сообщено дополнительно.

Аэропорт "Богашево" основан в 1967 году. В настоящее время сотрудничает с 10 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 14 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров.

Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.