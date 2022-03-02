Продажи туров в Калининград просели на 40%. При этом туроператоры не фиксируют аннуляций по забронированным турам. Прогнозы на лето можно будет делать только в конце марта, говорится в пресс-релизе.
"Аннуляций нет, так как всё в регионе функционирует штатно. Самолеты летают, отели и инфраструктура готовы принимать туристов и работают в обычном режиме. Формальных поводов для отмены туров нет", — говорит генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что на данный момент идут единичные аннуляции на ближайшие даты. Большинство туристов приезжает в Калининградскую область самостоятельно (без услуг туроператоров). По итогам февраля загрузка объектов размещения чуть ниже, чем в этот же период годом ранее.
Сейчас загрузка отелей региона на лето составляет 37%. Но за последние два года глубина продаж очень снизилась.
"Говорить о прогнозах на лето можно будет только в конце марта", — считает Ермак.
Если геополитическая ситуация не улучшится, то спад усилится. На продажах также будет отражаться тревожность россиян относительно ближайшего будущего: многие захотят сохранить деньги для более значимых базовых потребностей, а не тратить их на туризм.
"Сокращение продаж также обусловлено закрытием аэропортов в городах, откуда ранее осуществлялись прямые рейсы — Воронежа и Брянска, а также других регионов страны, с которыми было прервано авиасообщение", — добавляют в компании АЛЕАН.
Сейчас в Калининград регулярные рейсы выполняют "Аэрофлот", "Победа", Red Wings, "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Якутия", "Ямал". На данный момент только перевозчик S7 Airlines отменил полеты в Калининград.
"Стоимость билетов практически не изменилась: например, билет на рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Москва — Калининград в середине марта обойдется в 6-7 тыс. рублей на человека", — отмечают в АЛЕАН.