Документ размещен в среду на сайте проектов нормативных актов, до 8 марта проводится его экспертиза. Минтранс объясняет необходимость принятия приказа обеспечением безопасности в районе транспортного перехода.

"Приказываю установить запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива: в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади)", — говорится в документе. Далее идет указание координат.

"В указанных запретных районах запрещено плавание всех судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также Военно-морского флота Российской Федерации и Пограничной службы ФСБ России", — отмечает профильное министерство.

"Суда, участвующие в процессе технологического обслуживания Крымского моста, допускаются в указанные запретные для плавания районы по решению руководителя (заместителя руководителя) объединенного координационного центра по запросу, направленному в координационный центр юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами", — сообщает также Минтранс.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.