"Обычных российских граждан, проживающих в Эстонии, это не касается", — заверил министр в интервью Эстонскому телерадиовещанию ERR.

Ааб сказал, что никаких изменений в законах и правилах насчет граждан Российской Федерации, живущих на постоянной основе в Эстонии, "не принято и не будет принято". "Никаких изменений не будет и в отношении российских граждан со временным видом на жительство. Они смогут в дальнейшем их продлевать на прежних условиях", — заявил министр.

Комментируя решение Чехии, Латвии, Литвы о прекращении выдачи виз россиянам для поездки в эти страны, Ааб сказал, что аналогичный вопрос обсуждается и в правительстве Эстонии. "Но до сих пор никаких ограничений введено не было. У нас в правительстве разговор идет о возможном закрытии туристических виз. Все остальные визы продолжат выдавать", — отметил он.

Правительство Эстонии не планирует препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией, заявил Ааб.

"Я знаю, что ходят легенды о закрытии границы. Могу подтвердить, что правительство не будет препятствовать движению наземного и железнодорожного транспорта. Самолеты — это другое дело: закрытие воздушного пространства", — сказал Ааб.

Он рассказал, что из-за взаимного закрытия воздушного пространства ЕС и России почтовое сообщение между странами временно прервалось. Почтовая компания Eesti Post "ищет возможность переправить почту другими способами. Это временно, так что не надо считать, что почта совсем не будет ходить. Будет", заверил Ааб.

Министр не смог сказать, можно ли в настоящее время делать денежные переводы. "Все зависит от того, как банки работают, кто и куда может делать переводы. Это надо узнавать в банках", — сказал Ааб.

В то же время он сообщил, что выяснял, можно ли перечислять пенсии проживающим в Эстонии российским пенсионерам и эстонским в Россию. "Мне сказали, что за первый квартал Россия перечислила своим пенсионерам сюда деньги, а мы своим пенсионерам в Россию. Так что с первым кварталом все нормально. Дальше надо думать, как выполнять свои обязательства перед пенсионерами", — сказал он.