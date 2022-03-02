"Принято решение о смягчении антиковидных ограничений в крае. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией и достаточно высоким показателем коллективного иммунитета", — написал глава региона в среду в своем телегам-канале.

Так, с 6 марта не будут требовать QR-коды при посещении кафе и ресторанов, торговых центров и магазинов. Также с 6 марта заполняемость театров и стадионов разрешено увеличить с 50% до 70%.

С 14 марта отделения МФЦ возвращаются к штатному режиму работы. Масочный режим везде сохраняется.

Ранее Дегтярев сообщал о том, что в Хабаровском крае вакцинирован 65о тысячный житель региона, им стал подросток из Хабаровска. Уровень коллективного иммунитета в крае составляет 66,8%.

Пресс-служба Хабаровского края утром 2 марта проинформировала, что за минувшие сутки госпитализировано 228 человек с COVID-19. Выявлено 1 тыс. 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Неделей раньше их было более 1 тыс. 800 ежесуточно.

На ИВЛ находится 71 пациент, на кислородной поддержке — 1037 человек. На лечении с COVID-19 находится 14 тыс. 476 пациентов, 2 тыс. 103 стационарно, 12 тыс. 373 лечатся амбулаторно. Коечный фонд загружен на 74,34%.