«Несмотря на закрытие многих направлений для воздушного сообщения, остается целый ряд стран, где российским туристам по-прежнему рады и лететь туда можно. Из курортных направлений доступны не только Турция и Египет, но и страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: ОАЭ, Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы, Таиланд, Индонезия, Иордания. Многие из этих направлений, по словам туроператоров, пока чувствуют себя вполне нормально», — рассказала она.

«Туристы спокойно летают на Мальдивы, Шри-Ланку, в ОАЭ и возвращаются без проблем. Там у туроператоров обычные проблемы с дефицитом мест в популярных отелях и растущими ценами на билеты. Востребован остров Бали в Индонезии, причем продажи есть не только на ближайшие даты, но и на майские праздники и летние месяцы», — добавила Тюрина.

По словам эксперта, мало кто из туристов отказывается от уже приобретенных путевок, хотя уровень продаж заметно ниже, чем до 24 февраля. Более заметно падение бронирований зарубежных туров в южных регионах — Ростове-на-Дону, Краснодаре, где закрыты аэропорты.

«Людей, конечно, волнует неопределенность ситуации, возможные трудности с банковскими картами за рубежом, рост курса валют. Но если падение рубля остановится и не будет ухудшения общей ситуации, спрос стабилизируется. Кроме того, экзотические направления вскоре получат дополнительный стимул, так как согласно официальному заявлению оперштаба с 14 марта будет открыто авиасообщение с Китаем и Индонезией, а также увеличено число рейсов сразу в 16 стран – в основном азиатских, среди которых Вьетнам, Мальдивы, Таиланд, Индия», — добавила Тюрина.

Из-за санкций и ответных санкций остановлено авиасообщение между Россией и 36-ю странами. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролетов российских авиакомпаний они не могут летать также в открытые страны Карибского бассейна — в Мексику, Доминиканы и на Кубу. По оценкам туроператоров, продажи туров за рубеж в связи с ситуацией вокруг Украины упали на 70%.