В своем сообщении ведомство сообщило, что запрет касается всех самолетов, используемых, зарегистрированных и сертифицированных в России, "включая чартерные рейсы".

О закрытии американского воздушного пространства для российских самолетов ранее заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", — заявил он, обращаясь к Конгрессу США.

Ранее полеты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады, Россия приняла зеркальные ответные меры.