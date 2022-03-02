«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — говорится в сообщении.

Для поездок ведомство рекомендовало выбирать страны, которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений. «На сегодняшний день доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств», — отмечает Ростуризм.

Кроме того, россиян призывают внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.

«Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла», — говорится в рекомендациях.

Ростуризм также рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в страны Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристы, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, могут обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления.

В ведомстве напоминают, что помимо доступных зарубежных стран, забронировать предстоящий отдых можно на территории России.