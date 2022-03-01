Согласно сообщению перевозчика, 2 и 5 марта будут выполнены рейсы из Москвы в Канкун и обратно, 3 марта — в Пунта-Кану и обратно.

"Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении компании.

Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или офисы продаж компании.

"Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — сказано в сообщении.