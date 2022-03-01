Как уточняется, решение принято по предложению министра туризма Шри-Ланки Прасанны Ранатунга и затрагивает порядка 15 тыс. туристов из обеих стран. Визы им буду продлеваться бесплатно.

«Российская операция на Украине уже через сутки после ее начала повлияла на туристическую отрасль Шри-Ланки. Многие путешествия туристов, планирующих отдых на острове, были отложены, а тем, кто уже прибыл, пришлось продлить пребывание из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами. Часть украинских туристов решили переждать на острове до того, как возвращение в Украину станет более безопасным», — пишут издания.

По их информации, представители гостиничного бизнеса опасаются, что ситуация вокруг Украины станет катастрофой для туротрасли острова, так как он принимает в основном европейских туристов, в первую очередь россиян, а теперь не смогут путешествовать», — пишут издания.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, с 1 января по 18 февраля остров посетили 18 тыс. российских туристов, это 15% от общего потока иностранцев. Россия в начале года занимает первое место по этому показателю. Из Украины прибыло почти 10 тыс. гостей (8,7% потока).