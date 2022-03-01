Соответствующее распоряжение правительства за подписью премьера-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Тимошенко занял этот пост в сентябре 2021 года. Он курировал в ведомстве "вопросы реализации комплексного плана магистральной инфраструктуры и развития аэропортовой инфраструктуры", говорил "Интерфаксу" источник в Росавиации.

До этого Тимошенко работал в должности заместителя губернатора, зампреда правительства Брянской области.

Росавиацию возглавляет Александр Нерадько, после ухода Тимошенко у него останется шесть заместителей, следует из данных на сайте ведомства.