Рейсы будут выполняться из международного аэропорта "Звартноц" в Ереване в международный аэропорт "Внуково" два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Ранее Flyone Armenia получила разрешение на выполнение рейсов из Еревана в Стамбул. FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. 29 октября 2021 года получила сертификат воздушного оператора. Совладельцем FlyOne Armenia является семья одного из крупнейших армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна.