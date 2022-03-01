Указ о внесении изменений подписал губернатор региона Александр Цыбульский.

"Указом исключена необходимость предъявления документов, подтверждающих вакцинацию, наличие противопоказаний, факт болезни коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест при посещении Соловецкого архипелага. Это касается как перевозки организациями, осуществляющими воздушные и морские перевозки пассажиров и багажа, так и размещения в гостиницах и иных средствах размещения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне областные власти отменили систему QR-кодов при посещении общественных мест, мест продажи товаров и предоставления услуг, а также при приобретении билетов на Соловки.

Кроме того, снято требование об обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30% работников государственных и муниципальных учреждений и всех работников данных организаций в возрасте 60 лет и старше.

14 декабря 2021 года областные власти запретили въезд на территорию Соловков без "антиковидных" документов.

Соловецкий архипелаг является крупнейшим по площади архипелагом Белого моря, его общая площадь 347 кв. км.