Причин переноса рейсов он не уточнил, отметив, что аэропорт Ставрополя работает в штатном режиме.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Ставрополя, во вторник аэропорт принял лишь один рейс — авиакомпании "Россия". Еще 3 рейса, включая рейс "Победы" в Москву в 12:00 мск, отменены, они будут выполнены из Минвод.

"Победа" во вторник выполнит из Минвод 5 рейсов в Москву, большую их часть — в аэропорт "Внуково", свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Минвод.

В четверг Росавиация заявила о приостановке работы ряда аэропортов на юге России до 2 марта. Во вторник запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до 8 марта.

На данный момент в список аэропортов, в которых временно приостановлена работа, входят: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа ("Витязево"), Краснодар ("Пашковский"), Брянск, Белгород, Курск ("Восточный"), Липецк, Воронеж ("Чертовицкое"), Ростов-на-Дону ("Платов").

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.