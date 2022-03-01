«Вся туристическая инфраструктура на южных направлениях продолжает работать в обычном режиме. Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей», — сказала она.

Догузова напомнила, что для поездки на курорты можно воспользоваться ближайшими работающими аэропортами в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе. Далее из этих аэропортов к месту отдыха можно отправиться наземным транспортом. Кроме того, по ее словам, дополнительные поезда запустили РЖД, но время в пути увеличилось.

Росавиация 1 марта продлила до 8 марта запрет на полеты в 10 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный 24 февраля из-за спецоперации в Украине. Речь идет о воздушных гаванях Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

Туроператоры сообщили порталу «Интерфакс-Туризм», что падение объемов продаж туров на черноморские курорты из-за этого решения достигает 70%.

Ранее Ростуризм рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты, а отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.