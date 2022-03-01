«Наши бронирования за это время упали на 40%. Мы теряем около половины прибытий в Крым из-за закрытия аэропорта Симферополя, потому что вторая половина добирается на полуостров на автомобилях. Такие же потери по Анапе», — рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он отметил, что, несмотря на существенное падение продаж, эта цифра меньше, чем могла бы быть в случае закрытия и аэропорта Сочи. «Сейчас низкий сезон: в Анапе холодно и сильные ветра, в Крыму тоже погода не радует, поэтому большинство путешественников едут как раз на Красную Поляну, в Абхазию. Потери были бы в десятки раз больше, если бы этот аэропорт также был закрыт», — пояснил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян сказал, что многие российские туристы выбирают альтернативный вид транспорта. Чтобы добраться до курортов юга – автомобиль или поезд. «Тем не менее, продажи туров на последние дни февраля, на мартовские праздники упали на 70%», — сообщил он.

По словам Ромашкина, туристы сейчас озабочены геополитической напряженностью, поэтому им не до отдыха. Чаще всего они предпочитают перенос сроков тура, чем аннуляцию, многие уже перебронировали поездку на лето.

«Я думаю, что аэропорты откроют уже в марте, так что планы на майские праздники в принципе можно строить. Есть осторожный оптимизм», — добавил Мкртчян.

Также эксперт рекомендовал не торопиться с приобретением путевок прямо сейчас и немного подождать, поскольку цены нестабильны. Это касается, по словам Мкртчяна, как российских, так и зарубежных направлений.

Росавиация 1 марта продлила до 8 марта запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, введенный 24 февраля из-за спецоперации в Украине. Речь идет о воздушных гаванях Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

Ростуризм ранее рекомендовал российским туристам по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты, а отельеров на курортах с пониманием отнестись к гостям, которые сейчас не могут покинуть регион пребывания, и продлить их проживание без повышения стоимости гостиничных услуг.