"Данные изменения согласованы с главным санитарным врачом края и вступают в силу с завтрашнего дня. Подробности — в ближайшее время на официальном портале органов государственной власти края", — написал Пономаренко.

По данным замгубернатора, в регионе отменяется обязанность предъявлять QR-коды при посещении объектов торговли, спортивных, культурных мероприятий, фитнес-залов, парикмахерских, салонов красоты, организаций общественного питания, кинотеатров, конгрессных, выставочных и иных предприятий и учреждений.

Кроме того, отменяются ограничения по заполняемости залов на спортивных и культурных мероприятиях и режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

С 15 ноября 2021 года в регионе без QR-кода нельзя было посещать организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины), выставки и конгрессные мероприятия, бассейны, фитнес-центры и спортивные залы.

Кроме того, QR-код о прививке или справку о перенесенном коронавирусе необходимо было предоставлять при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги.

В начале декабря 2021 года, согласно указу губернатора, иностранцам разрешили заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты в крае, оказывающие гостиничные услуги, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения.