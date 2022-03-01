"ГИМ задает тон в культурной жизни тульского региона. Это уже пятая выставка в фиале музея и каждая из них отражает свою эпоху, свой пласт культуры", — сказала на открытии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Как отметил заместитель директора ГИМ по науке Андрей Яновский, все представленные на выставке в Туле экспонаты — подлинники произведений из коллекции Государственного исторического музея.

"Альбрехт Дюрер — человек -эпоха, создавший целое направление в искусстве. У него масса последователей и учеников. И спустя пять веков мы продолжаем восхищаться его творчеством", — сказал Яновский.

Гравюры знаменитого немецкого мастера эпохи Возрождения впервые покинули стены главного музея российской истории. Туляки и гости города увидят знаменитые "мастерские гравюры" Дюрера: "Святой

Иероним в келье", "Меланхолия I". А оттиск гравюры "Рыцарь, Смерть и Дьявол", которой отсутствует в собрании ГИМ, представлен Тульским музейным объединением из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

В Туле также покажут "Портрет Эразма Роттердамского", листы из серии "Гравированные страсти", исполненные в технике резцовой гравюры. Эту серию художник считал вершиной своего мастерства.

Кроме того, на выставке представлены и знаменитые ксилографии Дюрера "Мужская баня" и "Геркулес".

Помимо произведений Дюрера посетители увидят работы его выдающихся современников — Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Бальдунга Грина, Ханса Зебальда Бехама и других.

О жизни средневековой Европы на выставке расскажут памятники декоративно-прикладного искусства из собрания Исторического музея, созданные в Европе на рубеже XV-XVI в. Это немецкое художественное серебро, предметы мебели, оружие и доспехи. Представленные на выставке и подлинные монеты (в том числе — золотые гульдены) из собрания ГИМ, имевшие хождение в Европе при жизни Дюрера.

Выставка пробудет в Туле только месяц.

Кроме того, в рамках выставки специалисты ГИМ и его тульского филиала разработали программы и экскурсии, где можно будет не только познакомиться с историей возникновения, техникой и видами гравюры, многообразием жанров и сюжетов, но и создать клише по собственному рисунку и сделать его отпечатки.

Посетителям также представится возможность освоить ручной печатный пресс, отпечатав на нем стилизованную копию гравюры Дюрера.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в филиале музея в Туле в рамках юбилейных мероприятий ГИМ планирует организовать четыре выставочных проекта. Выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV-XVI веков из собрания Исторического музея" будет проходить с 1 марта по 4 апреля.

С 12 апреля откроется выставка "Фаберже и придворные ювелиры", которая продлится до 3 октября. Экспозиция посвящена ювелирному искусству Российской империи второй половины ХIХ — начала ХХ века.

С 25 октября можно будет посетить экспозицию "Античные вазы", а с 8 ноября — "Купеческий портрет XVIII — начала ХХ века из собрания Исторического музея", которая продлится до марта 2023 года.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. м. За год филиал музея посетили порядка 15 тыс. человек.

В 2022 году Государственный исторический музей отмечает 150-летие.