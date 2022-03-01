Зарубежные авиаперевозки из РФ были на уровне более 2 млн человек (из них 657 тыс. отправлено в СНГ, 1,4 млн — за его пределы), что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда ограничения из-за COVID-19 были значительно жестче.

Всего авиакомпании РФ перевезли в январе 8,1 млн пассажиров (+47%), что соответствует данным, которые ранее озвучивал глава Росавиации Александр Нерадько. Пассажирооборот авиакомпаний составил 19 млрд пассажиро-километров (+69%), средняя занятость кресел — 78,5% (+2,4 процентных пункта). Группа "Аэрофлот", согласно статистике Росавиации, увеличила перевозки в январе на 46%, до 3,5 млн человек. В частности, одноименная авиакомпания перевезла 1,65 млн человек (+58%), "Победа" — 1,2 млн (+28%), "Россия" — 667 тыс. (+71%).