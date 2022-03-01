"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", — сообщило ведомство.

Полеты, таким образом, по-прежнему, ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, отмечает Росавиация. "Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.