"Авиакомпания "Азимут" сообщает об отмене ряда рейсов 1 марта в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства юга РФ", — говорится в сообщении.

Пассажиры проинформированы по электронной почте и смс. Обмен и возврат стоимости билетов будет осуществляться в порядке очередности поступления запросов.

Так, 1 марта отменены 12 рейсов из Ростова-на-Дону: в Москву, Махачкалу, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Волгоград, Симферополь и Ереван.

Из аэропорта Краснодара отменены 9 рейсов: в Нижний Новгород, Нижнекамск, Пензу, Тюмень, Минеральные Вода, Самару, Санкт-Петербург, Омск и Брянск.

Из Минеральных Вод не будут выполнены рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Белгород.

Кроме того, авиакомпания отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Элисту.

Как сообщалось, в понедельник, 28 февраля, перевозчик также отменил 26 рейсов.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. По данным отчетности, компания принадлежит структурам Ванцева и главы совета директоров Павла Удода, 25% — у подконтрольного правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".