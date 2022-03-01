Гостей праздника проводов зимы ждет ярмарка, где можно приобрести уникальные изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов Рязанской области, а также сувенирную продукцию музея-заповедника, говорится в сообщении.

"Никого не оставят равнодушными традиционные масленичные забавы: перетягивание каната, бег в мешках, парные лыжи. Дети вместе с родителями с радостью прокатятся со снежной горки, поучаствуют в веселых играх и конкурсах. Вниманию самых маленьких посетителей предлагается спектакль "Бабушкины сказки" передвижного кукольного театра", — отмечает пресс-служба.

На одной из площадок участники клуба "Белый кречет" поделятся секретами кулачных боев и научат стрелять из лука.

Во время праздника для посетителей проведут мастер-класс по изготовлению небольших кукол Масленицы, которые можно будет оставить себе на память.

Также в программу праздника вошли выступления творческих коллективов Рязанской области: песенно-инструментального ансамбля "Радуница", ансамбля русской народной песни "Рязаночка", музейного этнографического театра "Звонница".



