Он напомнил, что QR-коды о прививке от коронавируса или о медицинских противопоказаниях к ней были необходимы гражданам для посещения кинотеатров, театров, цирков, музеев, библиотек, спортивных учреждений, предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров, салонов красоты и других мест.

Глава региона подчеркнул, что в области наметилась устойчивая тенденция к снижению роста количества заболевших COVID-19 граждан. Однако это совсем не повод расслабляться — вирус никуда не делся, и "жить нам с ним еще долго".

"Вакцина пока остается единственным способом защититься от тяжелого течения болезни, повысить свои шансы, чтобы не заболеть", — подчеркнул Любимов.

Губернатор дал поручение всем ответственным ведомствам не сбавлять темпов работы по иммунизации населения. Губернатор сообщил, что в Рязани открылся Единый центр вакцинации, который будет действовать на постоянной основе. Он рассчитан на ежедневное обслуживание порядка 1,5 тыс. человек, есть возможность расширения пропускной способности еще в 2 раза.

"В Центре все сделано разумно, грамотно, по последним технологиям, в том числе бережливым. Других таких в принципе в стране нет. Нужно теперь, чтобы результаты работы Единого центра были достойными, а регион как можно скорее достиг установленного президентом РФ показателя по проценту вакцинированных людей", — добавил Любимов.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 1 марта в регионе выявлено еще 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,87%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 102 тыс. 150 человек.

Как сообщалось, противоковидные ограничения в Рязанской области были продлены 27 марта. В частности, до этого срока действует режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60+, а также запрет на работу предприятий общепита с 3:00 до 6:00.