«Компания «Ингосстрах» автоматически пролонгирует действие полисов страхования медицинских расходов путешествующих за границу и по территории Российской Федерации. Данные полисы будут пролонгированы до 23 марта 2022 года – до возвращения застрахованных клиентов на места постоянного жительства», — говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, такое решение «Ингосстрах» принял, чтобы поддержать клиентов, оказавшихся в сложной ситуации, и не имеющих возможности вылететь плановым рейсом по причине закрытия аэропортов и воздушного пространства отдельных стран, а также запретов на вылеты со стороны лизинговых компаний, которым принадлежат самолеты.

Ранее Росавиация сообщала, что в связи с ситуацией вокруг Украины полеты для российских воздушных судов запретили 36 стран мира, включая страны Европы и Канаду. Россия приняла зеркальные меры.