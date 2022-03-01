Сообщается также, что FL Technics прекратила сотрудничество с российской авиакомпанией "Победа". Арендованный "Победой" и находящийся в Вильнюсе самолет Boeing-737-800 NG был подготовлен к консервации и хранению на перроне.

По словам гендиректора FL Technics Жильвинаса Лапинскаса, компания также работает с лизинговыми компаниями, чтобы помочь им вернуть самолеты, арендуемые российским авиаперевозчиками.

По словам представителя Avia Solutions Group Вилмы Вайтекунайте, входящая в группу AviaAM Leasing напрямую не предоставляла самолеты в лизинг ни одной из российских авиакомпаний, однако их сдает в аренду AviaAM Financial Leasing China (более 30% акций последней принадлежат AviaAM Leasing). "Эта компания (AviaAM Financial Leasing China — ИФ) уже попросила российских авиаперевозчиков в субботу прекратить деятельность и вернуть все тринадцать арендованных самолетов, став одной из первых лизинговых компаний, отреагировавших на ситуацию", — сообщила BNS Вайтекунайте.

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.

Согласно данным консалтинговой компании Cirium, в лизинге у российских авиакомпаний находится 515 самолетов, принадлежащих зарубежным лизинговым операторам, на общую сумму около $10 млрд. В том числе европейским операторам принадлежат самолеты общей стоимостью до $5 млрд.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Сейчас в парке перевозчика 44 Boeing 737-800. Все они взяты в лизинг — как у российских, так и иностранных лизингодателей. На март 2020 года, когда у "Победы" было 30 самолетов, пять из них были арендованы у ирландских Avolon, Elladoll, Jeritt. Владельцами остальных были "Сбербанк лизинг", "ВТБ лизинг", китайская BOC Aviation, японская SMBC Aviation Capital.

Avia Solutions Group предоставляет интегрированные авиационные услуги. В холдинг входят, в частности, компании, специализирующиеся на наземном обслуживании воздушных судов, ремонте самолетов (FL Technics), управлении аэропортами, а также предприятия, занимающиеся чартерными грузовыми перевозками, эксплуатацией дистанционно пилотируемых летательных систем.