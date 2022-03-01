По его словам, компания получила несколько уведомлений от лизингодателей о возврате воздушных судов. Однозначного понимания, как быть в этой ситуации, у компании пока нет, но она намерена действовать в рамках правового поля.

Отвечая на вопрос, планирует ли "Победа", в парке которой только Boeing 737, приобретать самолеты отечественного производства, Танкевич сообщил, что принять одномоментное решение об эксплуатации других типов самолетов сложно.

Тем не менее, "Победа" пока не планирует остановку деятельности, сказал он.

Гендиректор компании Андрей Калмыков сейчас находится в отпуске, также сообщил Танкевич.