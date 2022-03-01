"Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны. Вы можете оформить билет, воспользовавшись стандартным способом оплаты со вводом данных банковской карты", — следует из информационного сообщения в приложении РЖД для пассажиров.

Как сообщал в воскресенье ЦБ РФ в своём официальном телеграм-канале, Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме подпавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банк "ФК Открытие").

Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбербанк), Альфа-банк, Тинькофф банк и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из указанных выше банков.

ЦБ рекомендовал носить с собой пластиковую карту, чтобы иметь возможность расплатиться без использования pay-сервисов.