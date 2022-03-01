Падение показателя в сравнении с январем текущего года составило 29,7%. Пассажирооборот в дальнем следовании в феврале снизился г/г на 1,3%, до 3,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в феврале выросли год к году на 0,5%, до 65,3 млн пассажиров (-3,4% в сравнении с январем). Их пассажирооборот показал рост на 1,7%, до 1,9 млрд пасс-км.

Таким образом, по оперативным данным, в феврале 2022 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 70,5 млн пассажиров (+0,5% г/г). Пассажирооборот составил 5,5 млрд пасс-км, что соответствует уровню прошлого года.

Всего за январь-февраль 2022 г. отправлено 146,9 млн пассажиров (+8% г/г): в дальнем следовании — 12,6 млн (+13,7%), в пригородном сообщении — 134,3 млн (+7,5%). Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" с начала года вырос на 12,3% и составил 13,1 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 9,1 млрд пасс-км (+13,8%), в пригородном сообщении — 4 млрд пасс-км (+9%).