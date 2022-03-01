Согласно ей, первые имеющиеся к продаже рейсы по направлениям компании из/в Украину — на воскресение, 27 марта.

Владельцы билетов до этой даты получили от компании предложение обменять их на рейсы с более поздней датой, вернуть деньги или положить их на годовой депозит длят покупки билетов в будущем с 20% добавкой.

Как сообщалось, Wizz Air приостановил рейсы в Украину с 24 февраля, когда началось полномасштабное российское вторжение в страну. Помимо того до 4 марта компания также воздерживается от полетов в столицу Молдовы Кишинев, вместо этого выполняя их до румынского аэропорта Ясси.

Wizz Air также сообщил, что работает над эвакуацией своих бортов и сотрудников с семьями из Украины.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в аэропорту "Киев" осталось около трех самолетов компании, которые не успели вылететь из Киева утром 24 февраля.