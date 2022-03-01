"28 февраля текущего года меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже не знаком с (главой Крыма — ИФ) С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении Пономаренко.

"В силу сложившихся обстоятельств считаю необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево", — сказано в заявлении.

"Я надеюсь на скорейшее разрешение возникшего международного кризиса, нормализацию политических и экономических отношений между государствами", — добавил Пономаренко.

Попадание в "черный список" ЕС предполагает заморозку активов и запрет на въезд на территорию союза.

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) контролируется ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% — у "Аэрофлота"), 1,05% — у менеджмента МАШ.