Согласно документу ведомства, об особенностях проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, для организаций торговли, общепита, театров, кинотеатров, концертных залов, санитарно-курортных организаций, салонов красоты и парикмахерских рекомендуется сохранить проведение мер по дезинфекции помещений, ношению масок, а также проведение термометрии.

При этом рекомендации по заполняемости залов и помещений в документе отсутствуют. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, что доля штамма "омикрон" среди заболевших коронавирусом в РФ превысила 95%.