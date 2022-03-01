В управлении делами правительства региона "Интерфаксу" сообщили, что по результатам первичного визуального осмотра и оценки состояния лестницы после осенне-зимнего периода комиссия специалистов совместно с генеральным подрядчиком зафиксировала локальные повреждения — трещины и сколы — штукатурки фасадов и парапетов, раскрытие деформационных швов.

"Возможные причины дефектов — воздействие сезонных осадков и перепадов температур в осенне-зимний период, часть повреждений произошла в процессе эксплуатации, в том числе и в связи со случаями небрежного отношения граждан. Повреждений, влияющих на безопасность людей, в ходе инспекции не зафиксировано", — отметил представитель управления.

По его словам, работы по устранению дефектов, которые будут признаны гарантийными, проведет генеральный подрядчик в рамках гарантийных обязательств при установлении положительной среднесуточной температуры воздуха.

Открытую в 1949 году Чкаловскую лестницу — одну из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода — реставрировали несколько раз. Первый раз — в 1996 году, когда ее конструктивные элементы пришли в негодность. Затем реставрация лестницы проводилась в 2012-2013 годах.

8 сентября 2019 года частично обрушилась верхняя смотровая площадка Чкаловской лестницы. Для ее восстановления провели экспертизу конструкций, были выполнены работы по укреплению склона и устройству на верхней площадке.

Последнюю реконструкцию проводили в 2021 году, она была приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода. Работы затронули все конструктивные части лестницы, были заменены все разрушившиеся ступени, при этом сохранились два исторических пролета. Также отремонтировали кирпичную кладку наружной и внутренней стен, заменили железобетонные конструкции, усилили подпорные стены, установили ливневые и водосборные колодцы системы водоотведения. Кроме того, у Чкаловской лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

Торжественная церемония открытия архитектурной достопримечательности после реконструкции состоялась в Нижнем Новгороде 1 августа 2021 года — на один вечер лестница превратилась в сцену для симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого сопровождало аудиовизуальное шоу.