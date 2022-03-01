Кроме этого, сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков.
В то же время сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, однако он не распространяется на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта.
Масочный режим пока сохраняется, говорится в сообщении.
Смягчить режим ограничений власти решили на фоне заметного улучшения эпидемиологической обстановки в крае.
По данным регионального Минздрава, число граждан, обращающихся в поликлиники с симптомами коронавируса и ОРВИ, стабильно снижается, причем в течение уже двух-трех недель. Снижается количество звонков в поликлиники и на номер "122": с 2,5 тысячи звонков на пике заболеваемости до 300-500 звонков в последние дни. Кроме того, прекратился рост числа вызовов скорой помощи.
В ближайшие дни Минздрав Алтайского края планирует уменьшать общий коечный фонд в ковидных госпиталях.