Губернатор края Виктор Томенко подписал новый указ, в котором исключено требование о предъявлении документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется также норма об изоляции граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию.

Кроме этого, сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков.

В то же время сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, однако он не распространяется на проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта.

Масочный режим пока сохраняется, говорится в сообщении.

Смягчить режим ограничений власти решили на фоне заметного улучшения эпидемиологической обстановки в крае.

По данным регионального Минздрава, число граждан, обращающихся в поликлиники с симптомами коронавируса и ОРВИ, стабильно снижается, причем в течение уже двух-трех недель. Снижается количество звонков в поликлиники и на номер "122": с 2,5 тысячи звонков на пике заболеваемости до 300-500 звонков в последние дни. Кроме того, прекратился рост числа вызовов скорой помощи.

В ближайшие дни Минздрав Алтайского края планирует уменьшать общий коечный фонд в ковидных госпиталях.