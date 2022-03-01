"Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объеме, — сказано в сообщении. — Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается".

Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно "при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", отмечает ведомство.

Ранее Росавиация сообщала, что полеты для российских воздушных судов запретили 36 стран мира, включая страны Европы и Канаду. Россия приняла зеркальные меры.

"Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний будет осуществлён сбор данных и произведена оценка необходимых провозных емкостей, требуемых для перевозки. Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", — сообщили в ведомстве.

В частности, рекомендуется использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний — уже в РФ. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию.

Также ведомство советует использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом — в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

"Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время", — отметили в Росавиации.