Дополнительные вывозные рейсы выполняются по расписанию: 3-4 марта будет выполнен дополнительный рейс Минеральные воды — Тюмень — Минеральные воды, 4 марта — Минводы — Сочи — Минводы, 5 марта — Минводы — Уфа — Волгоград — Уфа — Минводы.
Ранее сообщалось, что 2 марта "Азимут" выполнит спецрейс Минводы — Ереван — Минводы.
"Азимут" предлагает пассажирам отмененных в связи с временным закрытием воздушного пространства на юге РФ рейсов бесплатно переоформить авиабилеты с вылетом из открытых аэропортов. Переоформление доступно при наличии мест на рейсы.
В связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.
Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.