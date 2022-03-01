Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара смогут совершить перелет из Минеральных вод после получения уведомления об отмене рейса по смс и электронной почте.

Дополнительные вывозные рейсы выполняются по расписанию: 3-4 марта будет выполнен дополнительный рейс Минеральные воды — Тюмень — Минеральные воды, 4 марта — Минводы — Сочи — Минводы, 5 марта — Минводы — Уфа — Волгоград — Уфа — Минводы.

Ранее сообщалось, что 2 марта "Азимут" выполнит спецрейс Минводы — Ереван — Минводы.

"Азимут" предлагает пассажирам отмененных в связи с временным закрытием воздушного пространства на юге РФ рейсов бесплатно переоформить авиабилеты с вылетом из открытых аэропортов. Переоформление доступно при наличии мест на рейсы.

В связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Авиационные власти России не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.