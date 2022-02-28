Как указывается в пояснении, Чернышенко попал в список как член совета директоров РЖД.

В аппарате вице-премьера от комментариев отказались.

Кроме Чернышенко и Савельева в санкционном списке оказался глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всего ограничения введены в отношении 26 россиян. Под санкции, в частности, попали основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко, российский предприниматель Алишер Усманов, владельцы консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен.

Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна и ряда журналистов.

Как отмечается, санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.