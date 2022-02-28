"Согласно документу, до 30 мая 2022 года в крае сохраняются все действующие ограничения. Так, допускается посещение ряда мероприятий и объектов жителями, достигшими 18 лет, только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, справки о медицинском отводе от вакцинации", — говорится в сообщении.

Работа учреждений и проведение мероприятий, не ограниченных постановлением, возможна только при строгом соблюдении всех действующих требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до 1 марта.