"Отменяется необходимость предъявления QR-кодов о вакцинации или заменяющих его документов при посещении общественных мест, мест продажи товаров и предоставления услуг, а также при приобретении билетов на Соловки", — написал он в своем телеграмм-канале.

Также власти сняли требование об обязательном переводе на дистанционную работу не менее 30% работников государственных и муниципальных учреждений и всех работников данных организаций в возрасте 60 лет и старше.

"В случае если тренд на снижение уровня заболеваемости будет сохраняться, на следующем заседании оперштаба рассмотрим возможность снятия и других ограничений", — добавил Цыбульский.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или статус переболевшего, в Архангельской области ввели с 11 октября 2021 года. С 21 февраля 2022 года в регионе начали выдавать коды по результатам тестов на антитела.