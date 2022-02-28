"В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с российскими туристами, которые находятся в Венгрии и испытывают трудности с возвращением домой. В ходе телефонного разговора Зарина Догузова попросила венгерскую сторону оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также оказать содействие российским туристам в продлении действия шенгенских виз", — говорится в сообщении.

По информации управления, не зафиксировано проблем с размещением российских туристов, но в случае их возникновения венгерская сторона готова оказать необходимое содействие.

"Ласло Кённид также сообщил, что в ближайшее время проработает с министерством иностранных дел Венгрии вопрос продления виз российских туристов", — подчеркивают в Ростуризме.

По информации туроператоров, из-за закрытия авиасообщения между РФ и рядом других стран за рубежом застряло до 150 тыс. российских туристов. Ростуризм совместно с МИД России, Минтрансом и Росавиацией решают вопрос с организацией их возвращения домой.