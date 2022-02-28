"Мы понимаем, что часть туристов уже выехала через третьи страны, однако со сложностями с возвращением домой пока еще сталкиваются многие туристы. Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. Те страны, которые были открыты для наших туристов", — сказала она в понедельник журналистам.

По словам Догузовой, в настоящее время наиболее важно согласовать гуманитарные рейсы с целым рядом стран для пролета над их воздушным пространством.

"Надеемся на соответствующие подтверждения в ближайшее время", — добавила она.

Догузова также сообщила, что провела переговоры с министрами туризма Болгарии и Венгрии.

"Коллеги готовы помогать в вопросах продления проживания российским туристам на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами", — сказала глава Ростуризма.