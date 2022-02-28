"Из-за отсутствия возможностей вернуться в Великобританию МИД советует (британцам — ИФ) не предпринимать никаких поездок по всей территории России", — говорится в сообщении, размещенном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

"Авиакомпания British Airways ввиду риска, который представляет конфликт гражданской авиации, приняла незамедлительное решение прекратить полеты в Россию", — отмечается в рекомендации.

Ранее Великобритания также закрыла воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла аналогичные ответные меры.