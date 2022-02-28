"Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Ростуризмом до 3 марта поручено создать на портале госуслуг специальную форму для сбора информации о россиянах, находящихся на отдыхе за границей или на территории России, которые не имеют возможности вернуться из-за ограничения транспортного сообщения", — говорится в сообщении.

Вице-премьер также поручил проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через госуслуги.

Ранее в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что многие российские туристы за пределами страны из-за сбоев в работе не могут зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД РФ, которое предназначено для сбора данных застрявших туристов.