"Пока речи об увеличении стоимости билетов даже не идет. Росавиация взяла на особый контроль ситуацию с билетами в Калининградскую область. Смотрят за ценообразованием авиакомпаний", — сказал Ермак.

По его словам, губернатор Антон Алиханов поручил региональному министерству инфраструктуры подготовить обращение к федеральным властям, связанное с субсидированием стоимости перелёта, если она будет увеличиваться.

Также министр сообщил, что правительство области консультировалось с руководством аэропорта "Храброво".

"Там не планируют менять полетные программы, график, у них всё в рабочем режиме. Летнее расписание они также собираются вводить без каких-то особых изменений. Понятно, что маршрут, которым сейчас начали пользоваться все, кто прилетает в Калининград и из Калининграда улетает, чуть дольше, но это не должно отразиться на стоимости билетов", — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, страны Прибалтики закрыли воздушное пространство для России. Теперь самолёты из Калининграда будут летать в Россию через нейтральные воды над Балтийским морем. Время полёта до Москвы увеличится примерно на час, до Санкт-Петербурга — на 20 минут.

Такой воздушный мост уже многие годы действует для самолётов военной авиации России, которые не пропускают эти страны блока НАТО, маршрут отработан.