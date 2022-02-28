"По нашим данным, за первые сутки число именно транзитных рейсов через Литву сократилось почти наполовину, этому также способствовали и ответные санкции России в отношении авиаперевозчиков стран Евросоюза", — заявил BNS глава компании Саулюс Батавичюс.

В прошлом году российский "Аэрофлот" был компанией, которая чаще других пользовалась литовским воздушным пространством, кроме того, транзитом через Литву чаще всего следовали самолеты других стран, летевшие в Россию.

Как сообщалось ранее, на фоне спецоперации России на Украине ЕС принял решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом. РФ в свою очередь ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран.