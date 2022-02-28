Все вакансии Сitrus, ранее опубликованные на hh.ru, были архивированы в понедельник.

Ранее компания набирала бортпроводников, инженеров, специалистов по аэронавигационному обеспечению и различных менеджеров для работы в Москве, Омске и Казани.

О создании нового регионального лоукостера S7 (принадлежит Владиславу Филеву и его семье) объявила летом прошлого года. Запустить компанию планировалось в июле 2022 года. Предполагалось, что она будет связывать регионы РФ, минуя Москву, первыми базовыми аэропортами были выбраны Омск и Казань.

Предполагалось, что парк перевозчика будет состоять из Airbus A320neo. Четыре таких самолета уже законтрактованы, говорила в июле гендиректор, совладелица S7 Татьяна Филева. К концу 2022 года, как ожидалось, у компании будет восемь neo, а количество перевезенных пассажиров достигнет 1 млн, в 2024 году парк вырастет до 24 машин, пассажиропоток — до 8 млн человек.

Евросоюз опубликовал в ночь на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а в течение месяца необходимо разорвать действующие.

"Вся группа компаний S7 временно приостанавливает наем новых сотрудников для оценки сложившейся ситуации", — сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

Согласно данным консалтинговой компании Cirium, в лизинге у российских авиакомпаний находится 515 самолетов, принадлежащих зарубежным лизингодателям, на общую сумму около $10 млрд. Только европейским операторам принадлежат самолеты на $5 млрд.